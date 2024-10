Square Enix aggiorna sulle vendite di Final Fantasy e Dragon Quest: chi ha venduto di più nell'ultimo anno?

Square Enix - il grande editore giapponese di varie saghe amate in tutto il mondo - ha presentato dati aggiornati per le unità vendute di due sue grandi serie: Final Fantasy e Dragon Quest .

I precedenti numeri di Final Fantasy e Dragon Quest

I dati attualmente disponibili possono essere messi a confronto con quelli precedenti. Ad esempio, Final Fantasy aveva piazzato 185 milioni di unità a settembre 2023, questo vuol dire che in un anno il gioco ha venduto altri 10 milioni di unità.

Final Fantasy XIV è uno dei grandi successi di Square Enix

Invece, Dragon Quest vantava 88 milioni di unità vendute a settembre 2023, quindi negli ultimi 12 mesi ha venduto altri tre milioni di unità. Le due saghe continuano quindi a vendere, anche se Final Fantasy è senza sorpresa in vantaggio, anche perché recentemente ha visto la pubblicazione di più prodotti AAA rispetto a Dragon Quest.

Non dimentichiamo poi che Final Fantasy può contare sull'enorme successo del quattordicesimo capitolo, l'MMORPG che continua a macinare guadagni espansione dopo espansione e che è arrivato anche su Xbox a marzo 2024. Non possiamo sapere in che modo sono divisi questi dieci milioni, ma non è impossibile che una discreta fetta sia legata al gioco online.

Diteci, quali sono le vostre speranze per il futuro di Final Fantasy?