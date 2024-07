Final Fantasy 14 ha fatto registrare un nuovo picco di giocatori con il lancio di Dawntrail e l'arrivo su Xbox

A riportarlo è stato Naoki Yoshida, producer e director del gioco , in un post sul sito web ufficiale, dove ha parlato di un "numero record di utenti contemporanei che non vedevamo dal lancio di A Realm Reborn nel 2013".

Un successo rinnovato

Se ricordate, A Realm Reborn fu il rilancio completo del gioco, che sostituì il Final Fantasy 14 originale, pubblicato in condizioni disastrose, con reazioni molto negative da parte del pubblico. Sotto la direzione di Yoshida, il progetto non solo si è ripreso, ma è diventato uno degli MMORPG di maggior successo di tutti i tempi, con più di 30 milioni di utenti registrati.

Dawntrail è la quinta grande espansione per Final Fantasy XIV. Per dire, è entrata per la prima volta nella top 10 di Steam basata sui ricavi.

Come detto, un altro motivo del rinnovato successo è l'arrivo su Xbox Series X/S avvenuto il 21 marzo, che deve aver aumentato sensibilmente la base utenti, così da proiettare il gioco verso il nuovo record.

Purtroppo Yoshida non ha svelato i numeri precisi fatti da Dawntrail. L'unico dato disponibile è quello di Steam, con i giocatori contemporanei che hanno toccato un picco di 92.000 persone, vicinissimo a quello massimo di 95.100 persone registrato con il lancio di Endwalker.

C'è da dire che i giudizi dati dagli utenti Steam al gioco non sono proprio entusiasti, per via di una storia considerata più debole rispetto a quella degli ultimi capitoli. C'è da dire che è un'espansione che apre un nuovo ciclo narrativo, quindi è normale che non abbia la stessa forza della precedente.