Quando esce PS5 Pro? IGN fa il punto sul possibile periodo di lancio della console

Quando esce PS5 Pro? Considerati i numerosi rumor attorno alla nuova console Sony, il lancio dovrebbe avvenire entro la fine di quest'anno; tuttavia siamo a luglio e non c'è ancora neanche l'ombra di un annuncio ufficiale da parte della casa giapponese.

Il redattore e presentatore Max Scoville ha fatto il punto su come Sony abbia presentato e lanciato i propri dispositivi nel corso degli ultimi anni, e a quanto pare non esiste una regola precisa o un intervallo prestabilito dal reveal all'arrivo nei negozi.

Lo dimostra in particolare il caso di PS4 Pro, il precedente aggiornamento mid-gen, che è stata annunciata nel settembre del 2016 ed è uscita appena due mesi dopo, a novembre, smentendo le teorie secondo cui sia necessario più tempo per promuovere adeguatamente un nuovo hardware prima di farlo debuttare ufficialmente.

Secondo Scoville, dunque, c'è tempo fino a settembre per un reveal laddove Sony decida di lanciare PlayStation 5 Pro entro la fine di quest'anno, mentre un eventuale annuncio a novembre potrebbe indicare la volontà di far uscire la console all'inizio del 2025, in ogni caso non oltre la fine di marzo per evidenti ragioni commerciali.