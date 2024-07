Nel mondo di Fallout inizialmente dovevano esserci soltanto 1000 Vault, ha spiegato l'autore

Tim Cain, l'autore originale della serie Fallout , ha raccontato in un video, pubblicato sul suo canale YouTube, una curiosità interessante su come fu concepito il mondo del primo capitolo, spiegando che nel progetto originale i Vault dovevano essere massimo 1.000 . Il motivo di questo limite così arbitrario? Le tute e il loro design.

Mille e non più di mille

Considerate che quando Cain e il suo team crearono il primo Fallout, che ricorderete essere un gioco di ruolo isometrico pensato per un pubblico hardcore, non sapevano quanto successo avrebbe avuto e se sarebbe diventato una serie, quindi ragionavano sullo scenario pensando al singolo gioco più che agli sviluppi futuri. Insomma, non avevano certezze dalle quali partire e, quindi, procedevano a braccio, per così dire, adattando le loro idee alle esigenze di design dei diversi elementi. Immaginiamo che i Vault siano stati tra quelli che gli hanno dato più da pensare.

Comunque sia, una delle domande che gli sviluppatori dovettero porsi fu: quanti Vault ci sono in giro per il mondo? Era importante saperlo per realizzare il design delle tute, ossia per decidere lo spazio occupato dal numero del Vault. Si optò per mille, cifra che comprendeva i Vault dallo 0 al 999, così da avere massimo tre cifre da inserire.

Va detto che questa scelta non è nel canone della serie, nel senso che Cain l'ha raccontata come retroscena, per far capire che spesso gli sviluppatori devono affrontare molti problemi durante lo sviluppo, dando risposte da cui possono derivare degli ottimi risultati, proprio come quello del design delle tute dei Vault.