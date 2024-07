PlayStation sarà al TGS 2024: novità in arrivo tra giochi e possibile PS5 Pro?

Viviamo ormai in uno strano periodo storico, per il quale l'annuncio della presenza di un produttore come Sony alla maggiore fiera videoludica giapponese viene accolto con sorpresa ed entusiasmo, tanto per far capire come la situazione comunicativa di queste compagnie sia alquanto cambiata negli ultimi anni. Un tempo era praticamente cosa normale, ma al giorno d'oggi la conferma che PlayStation tornerà in forma ufficiale al Tokyo Game Show 2024 è diventata una cosa molto inusuale, anche se meno rispetto a un eventuale ritorno a uno qualsiasi degli altri eventi annuali, o almeno di quei pochi che sono rimasti in piedi. Era in effetti dal 2019 che Sony aveva una presenza ufficiale nel corso del TGS, dunque la notizia ha una portata storica.

Questo ovviamente ha fatto subito scaturire l'immancabile girandola di voci e previsioni su quello che potrebbe significare questa presenza inattesa al TGS 2024, prima fra tutti la possibilità che possa essere in qualche modo collegata a PS5 Pro, visto che il periodo potrebbe essere propizio per una prima dimostrazione ufficiale del nuovo modello di console. In effetti, non sappiamo precisamente cosa possa presentare Sony a settembre, considerando che non ci sono stati annunci particolari di novità in arrivo e che, solitamente, il Tokyo Game Show non è proprio il palcoscenico preferito da Sony (così come altre compagnie, a dire il vero) per presentare i pezzi da 90 previsti nei mesi successivi, a meno che non ci siano collegamenti diretti con il mercato nipponico.