Sony ha spiegato perché LEGO Horizon Adventures non arriverà su Xbox, ma la motivazione è curiosa

In una recente intervista condotta da Stephen Totilo di GameFile a James Windeler, Narrative Director di Guerrilla Games, viene citata anche la motivazione per cui LEGO Horizon Adventures non arriverà su Xbox, ma la spiegazione risulta alquanto curiosa, visto che pare sia a causa della volontà di "spingere l'hardware di PS5 ai suoi limiti".

Ricordiamo che il gioco in questione uscirà anche su PC e Nintendo Switch, ovvero tutte le piattaforme maggiori tranne Xbox, dunque la situazione si presenta alquanto bizzarra. Per quanto riguarda la volontà di uscire sulla console Nintendo, che rappresenta una situazione piuttosto inedita per un titolo first party dei PlayStation Studios, questa ha una motivazione alquanto razionale.

Come era stato riferito già in precedenza, l'uscita su Nintendo Switch è dettata dalla volontà di "raggiungere un pubblico più ampio, incluso quello più vicino alle famiglie e ad utenti più giovani", in base a quanto riferito da Windeler.