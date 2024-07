Fortnite disabilita veicoli, guanti nitro e altri elementi per la modalità classificata, al momento

Per quanto riguarda al momento l'evento All Sweat Summer, in corso come nuova iniziativa nella modalità classificata di Fortnite, Epic Games ha deciso di disabilitare i veicoli, i guanti nitro e varie altre caratteristiche diventate ormai parte integrante del gioco.

Con questa iniziativa, Epic Games di fatto viene incontro ad alcune richieste specifiche che erano state fatte dalla community già nei mesi scorsi, sebbene non sia chiaro se la motivazione siano effettivamente i feedback ricevuti dagli utenti, fatto sta che le variazioni applicate per questa sessione di gioco classificato estiva vanno precisamente nella direzione delle richieste di molti utenti.

Durante la All Sweat Summer, dunque, verranno disattivate queste caratteristiche dalla modalità competitiva classificata e non è detto che l'iniziativa sia limitata solo al periodo estivo.