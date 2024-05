Ninja abbandona Fortnite? Lo streamer disprezza le recenti novità: è diventato un gioco "da perdenti"

Insomma, diciamo che Ninja non disdegna le polemiche, a quanto pare, ma finora, fra le critiche, non aveva mai attaccato in maniera così pesante Fortnite, ovvero il gioco che l'ha fatto diventare una personalità globale.

A dire il vero, il personaggio in questione non è nuovo a certe esternazioni: anche in precedenza ha avuto modi coloriti di definire vari altri giochi e rispettive community, come quando ha definito "disgustosi e mentalmente squilibrati" i giocatori di Call of Duty.

Gli odiosi veicoli

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra sia stata l'introduzione dei veicoli, e in particolare le variazioni applicate al bilanciamento per quanto riguarda questi elementi in seguito ai recenti aggiornamenti.



Con l'arrivo del Capitolo 5 Stagione 3, a quanto pare, le variazioni applicate all'uso dei veicoli sono diventate insostenibili per Ninja. In una recente diretta in streaming, il personaggio in questione si è scagliato contro le novità introdotte nella nuova stagione di Fortnite, colpevole di introdurre elementi che potenziano eccessivamente i veicoli.

"Se avessi cinque anni e amassi ancora le auto fighe allora mi divertirei un sacco", ha riferito Ninja, "Ma ho 32 anni e mi piace sparare nei videogiochi, e ora mi ritrovo a guidare un veicolo in giro per la mappa e sperare di trovare qualcuno che ne guidi uno peggio del mio".

In sostanza, le novità applicate ai veicoli in Fortnite avrebbero portato a un eccesso squilibrio nel bilanciamento e anche nelle meccaniche del gameplay secondo Ninja, assolutamente disprezzabile per lo streamer in questione.

Sebbene le sue parole vadano prese per uno sfogo a favore di telecamera, c'è anche da dire che si tratta di un personaggio che ha una profonda conoscenza di Fortnite, dunque potrebbe essere un feedback interessante sull'attuale tendenza del gioco Epic Games in seguito alle recenti novità introdotte.