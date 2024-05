Fortnite Capitolo 5 Stagione 3: Demolizione, tutte le novità tra aree, Nitro e Pass battaglia

Nuovi oggetti e non solo per Fortnite Capitolo 5 - Stagione 3: Demolizione

La Nuka-Cola di Fortnite

Ci sono poi una serie di nuovi oggetti in Fortnite Capitolo 5 - Stagione 3: Demolizione, come i guanti Nitro per una combo da tre pugni, mod e parti per veicolo come Acchiappamucche, pneumatici da fuoristrada Chonkers, Torretta mitragliatrice e non solo ottenibili tramite una cassa mod veicolo. Ci sono poi le casse Ripara (ma anche la torcia per riparazioni è tornata). Arrivano anche le stazioni di servizio invece delle pompe di benzina per fare il pieno e curarsi. Ci sono poi nuove carrozzerie per i SUV. Troveremo poi il Dardo detonante, una balestra modificabile a fuoco rapido.

C'è poi il bundle Behemoth, con tutti gli oggetti del set delle Terre Desolate:

Carrozzeria Behemoth

Adesivo Fiamme per Behemoth

Adesivo Fulmine per Behemoth

Adesivo Strisce per Behemoth

Adesivo Ali per Behemoth

Adesivo Behemoth Blackout

Adesivo Behemoth Dune Spericolate

Ruote Behemoth Offroad (con 12 verniciature)

Ruote Behemoth Blackout

I Bus della guerra di Fortnite

Sull'isola ora appaiono anche i Bus della guerra: ce ne sono due e possono essere catturati per usare i due cannoni e un clacson che emette un impulso elettromagnetico in grado di danneggiare gli scudi e disattivare i veicoli vicini.

Ci sono anche nemici da sconfiggere per ottenere ricompense:

Macchinista presso Pozzo Purpureo - si ottiene il medaglione della Macchinista che rigenera lo scudo nel tempo e si accedere al fucile d'assalto da combattimento della Macchinista

Scarr mattatrice presso il Nitrodromo - si ottiene il relativo medaglione (munizioni infinite e un piccolo incremento danni) e il Dardo detonante mitico

Megalo Don - si ottiene il medaglione (Nitro infinita) e i guanti Nitro

È anche possibile ottenere il mezzo dei tre nemici e ogni veicolo ha Nitro infinita. I medaglioni però ti mostreranno sulla mappa dei nemici: più medaglioni hai, più sarà preciso l'indicatore.

La locandina del Pass battaglia di Fortnite Capitolo 5 Stagione 3

Per i fan di Fallout vi è poi la Nuka-Cola che ripristina salute e scudo nel tempo. Si somma poi il Cactus succoso che se colpito con un piccone o con l'auto creerà frutti di cactus curativi.

Infine, vi è come sempre il Pass Battaglia che donerà costumi dei guerrieri delle Terre Desolate e non solo al prezzo id 950 V-Buck, con ricompense fino a 1.500 V-Buck. Completando gli incarichi del Pass battagli di luglio si potrà ottenere anche il costume Magneto delle Terre Desolate.