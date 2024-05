Call of Duty: Black Ops 6 già vi regala contenuti esclusivi, ecco cosa fare

Activision Blizzard ha da poco confermato in modo ufficiale il nuovo nome del prossimo capitolo di CoD. Come vi abbiamo già segnalato, si chiamerà Call of Duty: Black Ops 6. Non abbiamo però altre informazioni concrete, come ad esempio la data di uscita, le modalità e i contenuti che proporrà. Questo però non ferma l'editore che ha già iniziato a dare ai videogiocatori alcune ricompense.

Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di Call of Duty sta rendendo disponibile una Calling Card gratuita per Call of Duty: Black Ops 6, che sarà disponibile al lancio del gioco (che ripetiamo non ha ancora una data, sebbene ci si aspetti che sia come sempre in autunno). TWEER Il tweet recita: "Il nero è sempre di moda. Rispondi con #BlackOps6 e il tuo ID Activision per una Calling Card gratuita quando il gioco sarà pubblicato". A seguire è presente un breve video - solo 12 secondi - che spiega quanto già indicato e mostra cosa si deve fare.

Guardando le risposte al tweet, pare che il modo perfetto per rispondere (probabilmente per aiutare un bot che si occupa di raccogliere le informazioni) sia di seguire questa esatta formula: "@callofduty 'il vostro ID Activision' #BlackOps6" senza altri testi e senza invertire l'ordine degli elementi.