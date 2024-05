Xbox Games Showcase: da Gears 6 a un nuovo Doom, ecco le previsioni di Jez Corden

Siamo in quel periodo dell'anno che precede le conferenze videoludiche estive e in cui solitamente emergono numerosi rumor e previsioni sui giochi che verranno presentati per l'occasione. Anche Jez Corden, giornalista di Windows Central e che in passato ha dimostrato di avere delle fonti interne a Microsoft (anche se non sempre validissime), si è unito alla "festa", stilando un elenco di giochi che a suo avviso potremmo vedere all'Xbox Games Showcase in base alle informazioni in suo possesso.

Per prima cosa Corden ha citato dei titoli già presentati negli anni scorsi, tra cui, Fable, Perfect Dark e State of Decay 3, che potrebbero trovare spazio nella scaletta dello show del 9 giugno proprio in virtù del fatto che non si hanno aggiornamenti sullo stato dei lavori da tempo. A tal proposito, il giornalista ha ribadito le indiscrezioni lanciate in precedenza, ovvero che State of Decay 3 "sta venendo su davvero molto bene", così come Perfect Dark, mentre pare che i lavori su Everwild e Contraband stiano riscontrando qualche intoppo.

Avowed potrebbe ripresentarsi all'Xbox Games Showcase

A suo avviso è meno probabile che troveranno spazio giochi annunciati recentemente e magari ancora in uno stato acerbo, come Marvel's Blade e Clocwork Revolution, o che sono stati protagonisti di showcase recenti, come Indiana Jones e l'antico Cerchio, che magari potrebbe avere uno spazio dedicato più avanti nell'anno. Non si aspetta neppure novità da parte di 343i, che probabilmente sta lavorando con tutta calma al prossimo Halo.

Al contrario, potrebbero trovare spazio titoli come Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne e South of Midnight, visto che la loro uscita potrebbe essere più vicina.