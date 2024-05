State of Decay 3 sta venendo su 'davvero molto bene', dice un giornalista

Tra le tante brutte notizie che sono piovute su Xbox in questi giorni, se non altro c'è un report positivo per quanto riguarda State of Decay 3, che secondo il noto giornalista/leaker Jez Corden sta venendo su "molto, molto bene".

Corden ha detto la sua al riguardo durante l'ultima puntata del podcast Xbox Two, riferendo che, in base alle sue fonti, State of Decay 3 sta avendo uno sviluppo positivo e il gioco ha veramente un'ottima forma al momento.

Non possiamo ovviamente prendere per totalmente attendibile la questione ma Corden ha dimostrato già in passato di avere dei buoni collegamenti con l'ambiente di sviluppo degli Xbox Game Studios, dunque potrebbe sapere qualcosa di concreto al riguardo.

La questione arriva anche in risposta ai report negativi che sono emersi di recente su Perfect Dark, che invece non starebbe andando molto bene, secondo quanto riferito da un altro giornalista/leaker, in questo caso Jeff Grubb.