State of Decay 3 potrebbe essere mostrato all'Xbox Showcase di giugno

Jez Corden, noto giornalista di Windows Central, sembra suggerire che State of Decay 3 sarà presente all'Xbox Showcase di giugno, la nuova edizione del grande evento annuale di presentazione che Microsoft tiene tradizionalmente all'inizio dell'estate.

A dire il vero, Corden non menziona precisamente il gioco in questione, ma secondo molti l'avrebbe fatto attraverso una sorta di gioco di parole, parlando di Gears 6: "Sono emozionato per Gears 6 all'Xbox Showcase di giugno, ma c'è un altro gioco il cui stato sono molto curioso di conoscere", ha scritto il giornalista di Windows Central.

In inglese troviamo la parola "state", che ovviamente viene collegata a State of Decay 3, altro titolo in sviluppo da tempo presso Xbox Game Studios ma di cui non si sono avute notizie per molto.