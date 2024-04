Star Wars: il nuovo film ha una data di uscita annunciata da Disney, è alquanto lontana

Il prossimo film di Star Wars ha una data di uscita ufficiale già annunciata da Disney, ma questa è ancora decisamente lontana, a dimostrazione che la saga sta attraversando un periodo di pausa destinato a protrarsi ancora per vari mesi.

Il film in questione è The Mandalorian & Grogu, o almeno questo è il titolo con cui viene identificato al momento, e ovviamente si collega alla serie televisiva The Mandalorian, sebbene si tratti propriamente di una pellicola cinematografica, e la sua data d'uscita è fissata per il 22 maggio 2026.

Il CEO di Disney, Bob Iger, ha annunciato la data durante un recente meeting finanziario con gli investitori della compagnia, dando per la prima volta un orizzonte temporale concreto alla nuova produzione cinematografica di Star Wars.