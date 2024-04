Disney+, il blocco della condivisione delle password ha una data

Il CEO Bob Iger ha rivelato in un'intervista con la CNBC che il blocco della condivisione delle password e dei profili di Disney+ ha una data di partenza: le limitazioni verranno introdotte a partire da giugno in alcuni paesi non ancora specificati, per poi estendersi a tutti gli abbonati entro settembre.

La piattaforma Disney ha dunque deciso di seguire lo stesso approccio di Netflix, che ha avviato il piano di blocco degli account condivisi circa un anno fa, apparentemente senza perdere iscritti e anzi guadagnandone di nuovi.

Iger ha descritto questa operazione come "la prima vera incursione nel territorio della condivisione delle password" da parte di Disney, specificando che il blocco partirà "solo in alcuni paesi e in alcuni mercati", ma appunto senza specificare quali e aggiungendo che entro settembre le regole saranno valide per tutti.