Netflix ha ottenuto una crescita di abbonati, dopo l'aumento del prezzo e a dispetto degli scioperi

Come segnalato da Reuters, Netflix ha ottenuto un rilevante aumento degli iscritti al proprio servizio in abbonamento nell'ultimo trimestre fiscale. Precisamente ha visto un +9 milioni di abbonati, cifra che supera i +6 milioni previsti dagli analisti di Wall Street. Ciò che conta è anche il fatto che il tutto avviene in concomitanza dell'aumento del costo dell'abbonamento in varie nazioni e a dispetto degli scioperi degli scrittori e degli attori che hanno rallentato la produzione di contenuto negli USA.

Netflix produce molti dei suoi spettacoli e film fuori dagli USA. La maggior parte delle nuove iscrizioni provengono da fuori dagli Stati Uniti. Netflix ha anche sottolineato il successo globale di "One Piece", un adattamento in live-action della celebre serie manga giapponese. Il gigante dello streaming ha anche attirato nuovi spettatori grazie a serie televisive di lunga durata, come il legal drama "Suits", che ha preso in licenza da Comcast, e la serie della HBO sulla Seconda Guerra Mondiale "Band of Brothers".

"Sono questi i momenti in cui sono felice di avere una selezione di programmi così ricca, profonda e ampia", ha dichiarato il co-CEO di Netflix Ted Sarandos dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali.