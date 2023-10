Un cane di nome Peanut Butter farà una speedrun di un platform Nintendo alla AGDQ 2024

Credete forse che le speedrun siano troppo difficili per voi? Be', abbiate un po' più di fiducia in voi stessi perché persino un cane è in grado di farcela. No, sul serio. All'Awesome Games Done Quick 2024 un cane di nome Peanut Butter (uno shiba inu, per la precisione) completerà una speedrun del videogioco platform Gyromite (NES, 1985). È c'è anche un trailer che presenta l'evento.

Se vi state chiedendo come è possibile che un cane completi una speedrun, la risposta è che non lo farà completamente da solo. Il suo padrone - lo streamer e speedrunner JSR_ - lo guida con una serie di comandi (e dei gustosi croccantini) nella pressione di due tasti necessari per avanzare nel gioco. L'umano, però, non può premere alcun tasto e starà al cane riuscire a eseguire tutte le mosse con i giusti tempismi.

Anche se sarà la prima volta all'Awesome Games Done Quick per Peanut Butter, il cane speedrunner non è nuovo al mestiere. In precedenza ha completato Gyromite in 25:29. Non pensiate inoltre che si tratti solo di una "cosa da Twitch", perché il risultato è riconosciuto ufficialmente dalla piattaforma speedrun.com, che ha assegnato a JSR_ la prima posizione nella categoria "Gyromote Game B - Dog Assistance". Peanut Butter non ha ricevuto alcun credito nella pagina e in tutta onestà è un'ingiustizia visto che tecnicamente ha fatto lui tutto il lavoro duro.