Xiaomi 14 e 14 Pro: le specifiche e il design svelati prima del lancio ufficiale

Xiaomi sta preparando il terreno per il lancio della serie Xiaomi 14 e, preso nota dell'eco della serie Xiaomi 13, la linea di flagship di nuova generazione del gigante tecnologico cinese promette di attirare parecchia attenzione. Sebbene gli smartphone di fascia alta Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro siano appena arrivati sul mercato , le anticipazioni riguardo a Xiaomi 14 stanno già facendo il giro della rete e a quanto si apprende la presentazione ufficiale dei modelli potrebbe avvenire entro la fine di ottobre almeno in Cina.

Per quanto riguarda 14 Pro , sappiamo dai rendering che l'evoluzione più evidente riguarderà appunto il design . Un display piatto riportante un foro per la fotocamera in posizione centrale, ci suggerisce che Xiaomi si stia unendo alla crescente tendenza degli smartphone con schermo piatto, una mossa seguita anche dall'ultimo Google Pixel 8 Pro . I rumors ci danno un'idea delle dimensioni del pannello, che dovrebbe essere uno schermo da 6,6 pollici con una risoluzione 2K e un refresh rate di 120Hz. Anche guardando a modelli recenti come Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Ultra ci si accorge di quanto ciò disegni una deviazione di scelte rispetto al passato.

Le novità non si limitano al settore delle fotocamere; Xiaomi 14 mira a sollevare il livello anche per quanto riguarda lo schermo . Si parla di un pannello OLED C8 da 6,44 pollici a 12 bit con una risoluzione di 1,5K. Questo display promette immagini nitide, un refresh rate di 120Hz e il supporto per HDR10+ e Dolby Vision. A condire l'esperienza multimediale dello smartphone sarà una coppia di altoparlanti stereo .

Prestazioni e processore

Xiaomi serie 14 dai primi render

Sotto il cofano, Xiaomi 14 sarà alimentato dall'altamente atteso SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0.

Il raffreddamento sarà appannaggio di un sistema a liquido VC per garantirne prestazioni ottimali.

Per quanto riguarda l'autonomia, Xiaomi 14 sarà dotato di una batteria da 4.600 mAh con supporto per la ricarica rapida tramite cavo a 90W, la ricarica wireless a 50W e la ricarica wireless inversa a 10W.

Medesima la sorte di Xiaomi 14 Pro per il processore, che dovrebbe confermarsi essere Snapdragon 8 Gen 3. Per l'alimentazione del modello Pro si vocifera una batteria leggermente più capiente, da 5.000mAh.

La ricarica rapida via cavo dovrebbe essere ancora disponibile a 120W e quella wireless a 50W.

Queste informazioni danno un'idea molto promettente della linea che Xiaomi si prepara a presentare, ma come al solito è importante tenere presente che si tratta di indiscrezioni, e occorre attendere l'annuncio ufficiale previsto per fine mese in Cina, mentre per i nostri mercati, come di consueto, bisognerà probabilmente aspettare l'inizio del 2024.

Ciò non toglie che la famiglia degli smartphone Xiaomi 14, si preannuncia come una delle più interessanti dell'anno.