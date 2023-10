BioShock: lo sceneggiatore ci aggiorna sul film di Netflix

Come sappiamo, un film di BioShock è in produzione per Netflix, ma da qualche tempo non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Lo sceneggiatore Michael Green - che sta scrivendo la sceneggiatura - ha però da poco fornito un aggiornamento sullo stato del film durante una intervista con Collider.

"Netflix è stata fantastica al riguardo. Erano entusiasti prima dello sciopero e lo sono anche adesso, dopo lo sciopero", ha detto Green a Collider. "Sì, mi hanno chiamato per dirmi 'Come sta venendo?' non appena lo sciopero è finito, 'Sei pronto...?'. Mi sono incontrato regolarmente con Francis Lawrence e il suo team per rifinire una bozza da inserire nel film. Siamo tutti ottimisti. Lo amiamo tutti. È un grande mondo da incubo che vogliamo vedere reale. Quindi, speriamo. Mi piacerebbe avere presto un aggiornamento per voi".

Lawrence è un regista e sta attualmente lavorando a Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente. Non sappiamo per ora se i lavori su BioShock inizieranno dopo la distribuzione di tale film, ma la speranza è che non manchino troppi anni all'arrivo della pellicola basata sulla saga di Levine.