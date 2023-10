Netflix House: negozi dove mangiare, comprare prodotti e fare esperienze a tema in arrivo, report

"Abbiamo visto quanto i fan amino immergersi nel mondo dei nostri film e spettacoli televisivi, e abbiamo pensato molto a come portare questo aspetto a un livello superiore", ha dichiarato il Vice President of Consumer Products Josh Simon .

Le persone saranno in grado di fare acquisti, mangiare e sperimentare altre attività basate sulle IP Netflix, e il rapporto dice che qualcosa come un percorso a ostacoli in stile Squid Game potrebbe essere nel mix. Netflix ha già sperimentato esperienze basate sugli show, tra cui l'evento Bridgerton che è arrivato in diverse città.

Secondo un report di Bloomberg , Netflix sta pianificando di aprire dei negozi focalizzati all'intrattenimento chiamati Netflix House . I primi due dovrebbero aprire nel 2025 negli USA, ma altre sedi in giro per il mondo sarebbero in coda. Non è stato indicato in quali città apriranno i primi due negozi. Questi luoghi sarebbero adibiti all'intrattenimento, alla presentazione di prodotti legati alle IP principali di Netflix e anche al cibo.

Quali film e serie saranno al centro della Netflix House?

Il cast di One Piece, nella prima serie di Netflix

Con una data di lancio al 2025, è difficile sapere quali film e spettacoli saranno presenti nei primi due negozi, ma ci sono alcuni franchise che vengono facilmente in mente. Stranger Things si concluderà per allora, ma è probabile che sia ancora uno degli show più popolari di Netflix. Tra le altre possibili serie in programma ci sono The Witcher, Umbrella Academy, The Sandman, Castlevania, One Piece, Lupin e Squid Game. Anche se con le serie i cui diritti originali non sono di proprietà di Netflix - come One Piece e Castlevania - si dovrebbe capire quali siano gli accordi tra la piattaforma di streaming e gli autori in termini di merchandise.

Anche film come The Gray Man ed Extraction potrebbero avere dei sequel entro quella data, e ci sono diversi progetti molto attesi in fase di sviluppo presso lo streamer che potrebbero rivelarsi dei grandi successi.