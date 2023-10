Castlevania Nocturne, la seconda stagione è stata confermata ufficialmente

L'account scrive, in traduzione : "La Stagione 2 di Castlevania Nocturne è ufficialmente in produzione. Grazie a tutti i fan - nuovi e storici - che hanno guardato Castlevania Nocturne. Se non avete ancora visto la serie, è il momento giusto. Castlevania Nocturne è ora disponibile in streaming, solo su Netflix."

Netflix ha confermato ufficialmente che Castlevania Nocturne è stato rinnovato per una seconda stagione . L'annuncio è arrivato anche tramite l'account X ufficiale della serie, come potete vedere qui sotto.

La nostra recensione di Castlevania Nocturne

I protagonisti di Castlevania Nocturne

Siamo certi che si tratti di un'ottima notizia per molti appassionati della serie. La prima saga animata di Castlevania su Netflix era stata ben accolta e i fan non vedevano l'ora di ritornare nel mondo dei Belmont e dei vampiri. Lo spettro di una cancellazione è sempre dietro l'angolo quando si parla di Netflix (o di qualsiasi piattaforma di streaming, in realtà) e questa conferma rassicurerà molti del fatto che ha senso guardare la prima stagione di Castlevania Nocture.

La qualità inoltre non manca, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione: "Castlevania: Nocturne si prende diverse libertà nei confronti dei titoli che lo ispirano, ma siamo di fronte a una produzione davvero di ottimo livello che riesce a esprimere con un equilibrio decisamente migliore le ambizioni stabilite già dalla serie precedente. Grazie a una realizzazione sopra le righe, a scene d'azione assolutamente spettacolari e a una scrittura audace e mai banale che riesce a ricombinare la mitologia di Castlevania con qualcosa di nuovo, Nocturne è diventato il nostro adattamento preferito e non vediamo l'ora di goderci i prossimi episodi. Perché arriveranno, vero Netflix?"