The Last of Us: il Clicker è stato ricreato in una scultura di pane ed è semplicemente perfetto

La One House Bakery di Benicia (California, USA) ha realizzato una scultura di pane raffigurante un Clicker, uno dei nemici infetti presenti in The Last of Us, la famosa e amata saga di Naughty Dog. L'opera è stata creata da Catherine e Hannalee Pervan, la coppia madre-figlia che è anche co-proprietaria della panetteria.

La scultura di pane di un Clicker da The Last of Us: è perfetta

Se non conoscete il Clicker, dovete sapere che rappresenta uno degli stadi dell'infezione da cordyceps in The Last of Us. Quando un infetto raggiunge un'esposizione prolungata all'infezione da cordyceps perde la vista, acquisisce un udito potenziato ed emette un suono rapido e gracchiante: a quel punto è categorizzato come Clicker. Si tratta di un nemico temibile nel gioco e in grado di spaventare i giocatori a causa della sua grande resistenza, rapidità e capacità di eliminare il personaggio praticamente in un colpo.