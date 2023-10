My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di dali.cos mostra un lato dell'eroina raro

My Hero Academia appassiona gli amanti di anime e manga per tanti motivi, che vanno dalla qualità dei combattimenti, alla profondità delle storie che racconta. Nel mezzo, vi è anche il fatto che include molti personaggi, così che ogni lettore e spettatore possa trovare il proprio preferito. Anche il mondo del cosplay ha i propri preferiti e una di questi è per certo Momo Yaoyorozu. Ora, possiamo vedere un cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da dali.cos.

dali.cos ci propone, in un certo senso, una versione inedita di Momo Yaoyorozu. Pur rispettandone lo stile del costume e non mettendo in secondo piano il bastone di metallo, sua tipica arma da battaglia, la cosplayer ci mostra la giovane eroina in un momento di pace. Spesso Momo è rappresentata in combattimento oppure durante lo studio (i suoi poteri dipendono anche dalla conoscenza, ricordiamo) mente in questo caso la vediamo mentre si prende una pausa.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay realizzato da dali.cos? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore?