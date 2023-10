My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di laurana mostra le vere doti dell'eroina

My Hero Academia è un ottimo soggetto per il mondo del cosplay grazie ai suoi molti personaggi, ma di certo uno dei più amati è Momo Yoayorozu. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da laurana.cosplay, che mette in mostra la vera forza dell'eroina: la conoscenza.

laurana.cosplay ci mostra Momo Yaoyorozu mentre ha in mano un libro: il potere dell'eroina di My hero Academia si basa infatti prima di tutto sullo studio. Momo è in grado di ricreare qualsiasi oggetto, ma deve conoscerne bene la composizione e i materiali. Momo ha quindi con sé un volume per assicurarsi di poter creare oggetti complessi in qualsiasi momento.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da laurana.cosplay? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?