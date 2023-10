Dead Island 2: una nuova modalità chiamata Neighborhood Watch è in sviluppo, per un report

Insider Gaming riporta che è in lavorazione questa " nuova esperienza " chiamata Neighborhood Watch. Ambientata nel corso di cinque giorni di gioco, vede tre giocatori impegnati a cercare armi e provviste, a piazzare trappole e a difendere il loro rifugio. Ci sono obiettivi, da una a cinque stelle di difficoltà, per guadagnare armi e trappole, ma viene anche data l'opzione di eliminare un tipo di zombie dall'orda.

Dead Island 2 ha richiesto tanti anni di sviluppo, tra rimandi e cambi di sviluppatore, ma il risultato finale non ha deluso i fan della saga, che in totale hanno acquistato due milioni di copie (dati aggiornati a maggio 2023). Sappiamo anche che dei contenuti aggiuntivi sono in sviluppo, noti con il nome Haus e SOLA Festival, ma pare anche che sia in arrivo qualcosa di nuovo mai citato prima, Neighborhood Watch .

Dead Island 2 non ha convinto completamente la critica. Nella nostra recensione vi abbiamo ad esempio spiegato che:

"Dead Island 2 è un'avventura che fila via liscia senza lasciare traccia. Se vi siete divertiti col primo, probabilmente vi divertirete anche con questo seguito; se però cercate qualcosa di più emozionante e incisivo dovrete necessariamente guardare altrove. L'esperienza dura circa una ventina di ore e alla fine del viaggio non aspettativi chissà quanti incentivi per ricominciarlo daccapo. Ma è bello da vedere, in un certo senso rilassante in compagnia e, nonostante i difetti, potrebbe essere proprio il gioco che stavate cercando."