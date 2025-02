Dead Island 2 Ultimate Edition in offerta su Amazon

L'Ultimate Edition di Dead Island 2 per PlayStation 5 è disponibile su Amazon a 39,99€ , con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 50,00€. Se vuoi approfittare di questa promozione, puoi trovarla cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa perché include tutti i DLC e contenuti extra , tra cui le espansioni Haus e SoLA, oltre a vari pacchetti di armi e skin per i personaggi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con reso gratuito entro 14 giorni.

Un'esperienza horror brutale e ricca di contenuti

Dead Island 2 è un survival horror in prima persona, che unisce azione frenetica, umorismo nero e un vasto arsenale di armi per eliminare gli zombie nel modo più cruento possibile. Questa edizione include nuove modalità di gioco, come la modalità orda cooperativa con i Bobcats, e il New Game+, che aggiunge nuovi zombie, abilità e armi.

Grazie al nuovo sistema di combattimento sandbox, ogni scontro è incredibilmente viscerale, con la possibilità di usare diverse strategie per eliminare i non-morti. Dai fendenti precisi alle esplosioni devastanti, l'azione è intensa e brutale, con un sistema di smembramento avanzato che rende ogni colpo ancora più realistico. Se volete approfondire, trovate tutte le informazioni sul gioco nella nostra recensione.