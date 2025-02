Lenovo Legion GO S con AMD Ryzen Z2 da oggi è disponibile in Italia

Il PC handheld Lenovo Legion GO S da oggi è disponibile in Italia tramite il sito ufficiale del produttore e nei principali negozi di elettronica al prezzo di partenza consigliato di 629 euro.

Il dispositivo combina prestazioni elevate e portabilità, permettendo un'esperienza di gioco di alto livello ovunque e in qualsiasi momento. Lenovo Legion GO S è equipaggiato in esclusiva con il processore AMD Ryzen Z2 Go con architettura Zen 3, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X a 7500 Mhz e una batteria a 3 celle da 55,5 Whr.