Twitch introduce un limite di 100 ore per i contenuti salvati: ecco cosa cambia per gli streamer

Le Clip e i Video On Demand (VODs) non saranno coinvolti nella modifica, dato che i VOD vengono già eliminati automaticamente dopo un determinato periodo di tempo . Tuttavia, i contenuti caricati manualmente e gli Highlights creati dagli streamer subiranno questa restrizione.

Twitch ha annunciato che, a partire dal 19 aprile 2025, introdurrà un limite di 100 ore di archiviazione per Highlights e Uploads. Superata questa soglia, il sistema eliminerà automaticamente i contenuti meno visti. La decisione, spiegata in un post ufficiale, è legata all'elevato costo di gestione dello spazio di archiviazione e alla scarsa efficacia delle Highlights nel migliorare la scoperta e l'engagement dei canali.

Perché Twitch sta riducendo lo spazio di archiviazione?

Twitch ha introdotto le Highlights per permettere agli streamer di selezionare e salvare i momenti migliori delle loro dirette, ma la piattaforma ora sostiene che strumenti come le Clips, i Tags e il Mobile Discovery Feed siano più efficaci nel migliorare la visibilità dei contenuti. In un comunicato ufficiale, l'azienda ha dichiarato:

"Alcuni utenti hanno accumulato migliaia di ore di Highlights e Uploads, ma il loro impatto sulla scoperta è limitato. Lo spazio di archiviazione ha un costo elevato e questo limite di 100 ore ci aiuterà a gestire le risorse in modo più efficiente, mantenendo il supporto per Highlights e Uploads, e permettendoci di investire in strumenti più efficaci per l'engagement come le Clips e il feed mobile."

Questa decisione arriva nella stessa settimana in cui Facebook ha annunciato una modifica simile, limitando la conservazione dei video live a 30 giorni prima della cancellazione automatica.