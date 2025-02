Facebook eliminerà in blocco le vecchie dirette: ecco come salvare i tuoi video prima che sia troppo tardi

Meta ha giustificato questa decisione affermando che la maggior parte delle visualizzazioni avviene nelle prime settimane dalla trasmissione e che il cambiamento servirà a ottimizzare l'archiviazione e garantire "un'esperienza più aggiornata" per i contenuti in diretta.

A partire dal 19 febbraio 2025, Facebook eliminerà automaticamente tutte le dirette registrate più vecchie di 30 giorni. Inoltre, tutte le nuove live trasmesse dopo questa data rimarranno salvate solo per un mese, dopodiché saranno cancellate definitivamente, a meno che l'utente non le scarichi o le trasformi in un Reel da 90 secondi.

Per evitare di perdere vecchie dirette, gli utenti riceveranno notifiche via e-mail e nell'app di Facebook prima che l'archivio venga completamente eliminato. Dopo aver ricevuto l'avviso, ci saranno 90 giorni di tempo per scaricare i video o trasferirli su un servizio di archiviazione cloud. Facebook fornirà diversi strumenti per facilitare il download, tra cui:

Cosa fare se non hai tempo? L’opzione per posticipare la cancellazione

Meta offrirà anche una possibilità per chi non può gestire il download immediatamente: attraverso la notifica ricevuta, gli utenti potranno selezionare "posticipa", guadagnando sei mesi extra per salvare i propri video prima che vengano eliminati definitivamente.

La notifica alla fine di una live

Questa nuova politica di gestione dei contenuti live rappresenta un grande cambiamento per chi utilizza Facebook per trasmettere eventi o contenuti in diretta, spingendo gli utenti a scaricare e conservare autonomamente i propri video per non rischiare di perderli.