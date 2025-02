Disponibile The Warsong Update di Hades 2, con tantissime novità

Supergiant Games ha pubblicato un maxi aggiornamento per Hades 2, chiamato The Warsong Update, che introduce moltissimi nuovi contenuti all'interno del gioco, che vi ricordiamo essere ancora in accesso anticipato. Il lancio è stato accompagnato da un trailer che mostra le novità principali attraverso il gameplay, con tante sequenze inedite e un focus in particolare sui nuovi nemici e alcuni nuovi personaggi.