Monster Train 2 non solo è stato annunciato, ma si può già fare un giro sul treno infernale con la demo PC

Un treno di novità

Ad accompagnare il tutto c'è anche il classico trailer di annuncio, che mostra subito il gioco in azione. Chi ci ha giocato riconoscerà l'inconfondibile stile e il treno diviso in piani, nonché la disposizione delle creature. Gli sviluppatori promettono però moltissimi nuovi contenuti, per decine di ore di gioco.

Tra i nuovi contenuti, spiccano i nuovi clan, le nuove abilità, la modalità infinita, le sfide dimensionali, i nuovi tipi di carte e dei Pyre Heart migliorati! Insomma, è un Monster Train all'ennesima potenza!

"Monster Train 2 è tutto ciò che avete amato di Monster Train e anche di più!" Vantano gli sviluppatori, prima di parlare di Fel, la nuova campionessa, che ora lavora per l'inferno.

L'uscita di Monster Train 2 è prevista per il 2025, in data ancora da destinarsi. Intanto potete correre su Steam e scaricare la demo ufficiale.

La storia parla dei Titani che hanno preso il controllo del Paradiso. Gli ex angeli e demoni dovranno formare un'instabile alleanza e imparare a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Quindi il giocatore dovrà comandare questi clan a bordo di nuovi treni e partire per un viaggio verso l'Inferno (Hell), il Paradiso (Heaven) e l'Abisso (Abyss) per sconfiggere i Titani prima che distruggano il mondo.

Visto che ci siamo, vediamo i requisiti di sistema della versione PC: