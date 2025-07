Monster Train 2 festeggia un ottimo traguardo di vendite e annuncia i suoi piani per il futuro

Shiny Shoe ha annunciato che il suo ultimo deck builder, Monster Train 2, ha raggiunto i 500.000 giocatori . "Quando Shiny Shoe ha iniziato a sviluppare Monster Train molti, molti anni fa, nessuno pensava che avrebbe avuto il successo che ha avuto, e tanto meno che il team un giorno sarebbe stato in grado di lanciare un seguito", ha scritto il team di sviluppo, che ha poi annunciato la roadmap dei contenuti per i prossimi mesi.

Tanti contenuti gratis

Sostanzialmente, sono previsti tre grossi aggiornamenti gratuiti, che hanno già un periodo d'uscita fissato (anche se non è da considerarsi definitivo, visto che possono insorgere dei problemi in fase di sviluppo). Scopriamo di cosa si tratta.

La roadmap di Monster Train 2

Primo Aggiornamento Gratuito ~ Lost Arsenal ~ Q3 2025

I clan dell'Inferno hanno dissotterrato tesori mai visti prima, che saranno tutti disponibili nel Q3 2025. Nel primo dei tre aggiornamenti di contenuti gratuiti di Monster Train, potrete godervi numerosi nuovi contenuti, come:

Nuove carte per tutti i clan

Nuovi equipaggiamenti e carte stanza senza clan

Ribilanciamento di alcune carte classiche per il gameplay di MT2

Secondo Aggiornamento Gratuito ~ "???" ~ Q4 2025

Nuove minacce emergeranno dal Vuoto che rappresenteranno una sfida terrificante per i clan dell'Inferno. Nel secondo degli aggiornamenti gratuiti di Monster Train 2, esplorate:

Nuovi boss da sconfiggere

Nuove sfide e mutatori che vi faranno cambiare stile di gioco

Nuovi artefatti con nuove possibilità strategiche

Nuovi cosmetici per personalizzare il vostro treno secondo il vostro stile

E molto altro ancora!

Terzo Aggiornamento Gratuito + Espansione DLC Principale ~ "???" ~ Q1 2026

Ultimo, ma non per importanza, il nostro aggiornamento del Q1 2026 sarà così grosso che includerà sia tanti contenuti gratuiti, sia una massiccia espansione che cambierà le carte in tavola! L'aggiornamento gratuito sarà incentrato su una sorpresa speciale che è stata molto richiesta fin dal lancio di Monster Train 2, mentre l'espansione a pagamento includerà:

Una modalità di gioco completamente nuova in cui immergersi per decine di ore

Un clan tutto nuovo

E altro ancora!

Il team specifica anche che ciascun aggiornamento correggerà dei bug, modificherà il bilanciamento del gioco e migliorerà altri aspetti, come le traduzioni.