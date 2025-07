Nintendo Switch 2 può rompere i dock di terze parti, ma uno per ora pare funzionare

Secondo un nuovo report di The Verge, Nintendo Switch 2 utilizza un nuovo sistema di crittografia e un qualche tipo di chip per il crittografia che non solo rende impossibile usare la maggior parte dei dock di ricarica di terze parti ma sarebbe anche in grado di rompere quelli non compatibili.

Ovviamente Nintendo Switch 2 ha il proprio dock e non c'è alcun bisogno di comprarne un altro, ma spesso alcuni giocatori preferiscono averne altri di dimensioni più console al trasporto - per le vacanze ad esempio - o per sfruttare la console in modi alternativi. Anche strumenti come Xreal One, gli occhiali per la AR, non paiono compatibili con Nintendo Switch 2.