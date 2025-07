Nintendo Switch 2 potrebbe supportare il 4K a 120 Hz, con HDR e VRR, ma è limitata dal software

La compatibilità del dock di Nintendo Switch 2 con Steam Deck era nota da tempo, in realtà e sta tornando utile proprio per fare prove del genere.

Nintendo Switch 2 avrebbe le potenzialità per supportare un' uscita video in 4K a 120 Hz, con HDR e VRR (Variable Refresh Rate), stando a quanto scoperto da un utente di Reddit, che ha usato Steam Deck per studiare la questione. In che senso? Vi starete giustamente chiedendo. Semplicemente ha collegato l'hardware di Valve al dock di Nintendo Switch 2 tramite un cavo di prolunga USB-C, ottenendo i 4K a 120 Hz, con HDR e VRR, confermando, inoltre, il pieno supporto all'HDMI 2.1 da parte dell'accessorio.

Futuro aggiornamento?

Da notare che Nintendo Switch 2 non offre il VRR in modalità TV tramite il dock. La caratteristica è stata addirittura rimossa dalle comunicazioni ufficiali di Nintendo.

Il fatto però che Steam Deck lo supporti, fa capire che la limitazione è di natura software e non hardware. La console supporta già l'HDR10 nativo in entrambe le modalità di utilizzo, inclusa quella TV. Per questo motivo, consumatori ed esperti ipotizzano la possibilità di un futuro aggiornamento del firmware che attivi ufficialmente il VRR, anche se non c'è niente di confermato in merito.

Per adesso non ci sono conferme in merito a futuri aggiornamenti del firmware di Nintendo Switch 2 che aggiungano le caratteristiche riportate, quindi prendete la scoperta per quello che è: una curiosità. Vedremo se in futuro ci sarà qualcosa di ufficiale a riguardo, ma per ora è giusto affermare che Nintendo Switch 2 non supporta i 4K a 120 Hz, con HDR e VRR.