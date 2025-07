Apple Watch Ultra 3 potrebbe arrivare presto: cosa aspettarsi dal nuovo modello rugged

Dopo l'assenza di un nuovo modello nel 2024 - compensata solo da una variante in titanio nero satinato dell'Ultra 2 - Apple si prepara finalmente a lanciare l'Apple Watch Ultra 3. Secondo diverse fonti, il debutto avverrà a settembre, durante il classico evento autunnale dell'azienda , in concomitanza con i nuovi iPhone. Seguendo la consueta tabella di marcia di Cupertino, l'evento potrebbe tenersi l'8 settembre, con i preordini aperti già quella settimana e la disponibilità effettiva dal 19 settembre. Se confermata, si tratterebbe della prima vera evoluzione hardware dell'Ultra dal 2023.

Secondo le prime indiscrezioni, l'Apple Watch Ultra 3 non si limiterà a recuperare il gap con la Serie 10 , ma introdurrà anche tre funzionalità completamente nuove pensate per chi vive l'avventura: il rilevamento della pressione arteriosa, la connettività satellitare per l'invio di messaggi in assenza di rete cellulare e, per la prima volta su Apple Watch, il supporto al 5G. Tutti elementi che rafforzano la vocazione "outdoor" del dispositivo e lo rendono ancora più completo per chi fa sport estremi, escursioni in aree remote o vuole semplicemente la massima affidabilità in ogni contesto.

Dopo essere rimasto indietro rispetto al Series 10 in termini di componentistica, Apple Watch Ultra 3 dovrebbe finalmente ricevere il nuovo pannello LTPO3 OLED introdotto lo scorso anno. Questo display offre una migliore visibilità angolare e un refresh rate più dinamico in modalità always-on, migliorando sia l'autonomia che la leggibilità in condizioni difficili. Accanto al display, ci si aspetta un upgrade del processore: l'Ultra 2 montava ancora il chip S9, ma l'Ultra 3 potrebbe arrivare con il nuovo S10, o addirittura con un inedito S11 ottimizzato per l'intelligenza artificiale e watchOS 26.

Un aggiornamento atteso da chi ha saltato l’Ultra 2

Con queste novità, l'Ultra 3 si propone come aggiornamento ideale non solo per chi proviene dal primo Apple Watch Ultra, ma anche per chi ha deciso di saltare l'Ultra 2 in attesa di un vero salto tecnologico. La combinazione tra nuovo display, chip avanzato, funzionalità inedite e il solito design robusto in titanio lo posiziona come uno dei prodotti più completi nel panorama degli smartwatch rugged.

L'Ultra 3 dovrebbe mantenere tutte le caratteristiche distintive della linea: resistenza all'acqua fino a 100 metri, cassa in titanio da 49 mm, pulsante Action personalizzabile, GPS a doppia frequenza e grande autonomia. Un prodotto pensato per chi cerca il massimo della durabilità, ma che con il prossimo modello potrebbe diventare anche il più avanzato in termini di sensori biometrici e connettività. Se i rumor saranno confermati, Apple Watch Ultra 3 sarà lo smartwatch da battere nel 2025.