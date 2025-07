Nintendo ha ribadito che il prezzo di Nintendo Switch 2 è giusto

Durante l'85ª Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, a Nintendo è stato chiesto, in una sessione di domande e risposte, del prezzo di Nintendo Switch 2 e di come intenda evitare che rappresenti una barriera d'ingresso per una parte del pubblico, in particolare i bambini. Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha risposto spiegando quali sono state le considerazioni della compagnia al riguardo e il motivo per cui Nintendo ritiene giusto il prezzo della nuova console , che ricordiamo essere di 469,99 euro qui in Italia.

Il prezzo non si ritocca

La domanda è stata netta e ha espresso il timore che sul lungo periodo, un prezzo del genere limiti la diffusione della console in una fascia economicamente fondamentale come quella dei bambini: "Considerando che Nintendo Switch 2 è più costosa rispetto ad altre console del passato, come il Famicom, si potrebbe pensare che diminuirà la possibilità per i bambini di giocarci. Come intendete affrontare questa problematica?"

Furukawa ha risposto:" Riteniamo che il prezzo di Nintendo Switch 2 sia commisurato all'esperienza di gioco che offre, e crediamo che l'aspetto fondamentale sia fornire un'esperienza di intrattenimento divertente, tale da farne percepire il valore ai nostri clienti. Per realizzare questo obiettivo, abbiamo dotato Nintendo Switch 2 di svariate funzionalità."

Furukawa ha quindi ammesso l'ovvio, ossia che Nintendo Switch 2 costa di più delle console del passato (il riferimento è a quelle di Nintendo), ma ha anche ribadito che offre anche di più: "È un dato di fatto che Nintendo Switch 2 sia più costosa delle console del passato. Anche al di fuori del mondo delle console, stiamo creando diverse opportunità per permettere ai bambini più piccoli di entrare in contatto con i personaggi e i mondi di gioco di Nintendo, ma uno degli obiettivi finali di queste iniziative è proprio che desiderino giocare sulla console. A tal proposito, stiamo prestando molta attenzione a quanto il prezzo della console possa rappresentare un ostacolo."

Non è chiaro, per il momento, in cosa possa tradursi questa attenzione. Intanto i prezzi di Nintendo Switch Online sono stati aumentati in Canada.