Nintendo vuole che Nintendo Switch 2 duri quanto Nintendo Switch, che non sarà abbandonata

Furukawa, non ha ovviamente fornito una risposta precisa, ma ha chiarito che vorrebbero che la piattaforma avesse una longevità simile a quella di Nintendo Switch , che continua a ricevere nuovi giochi anche dopo più di 8 anni dal suo lancio. Furukawa ha inoltre sottolineato che sono in arrivo altri giochi per la vecchia console, nonostante la disponibilità di Nintendo Switch 2.

Supporto prolungato

Più precisamente, la domanda è stata: "Come azienda, per quale arco di tempo prevedete di tenere in commercio Nintendo Switch 2?"

Al che, Furukawa ha risposto: "Nintendo Switch 2 è appena stata lanciata, quindi non siamo ancora nella fase di poter parlare del suo ciclo di vita. Tuttavia, proprio come per Nintendo Switch, il nostro obiettivo è fare in modo che il maggior numero possibile di clienti possa divertirsi con la console il più a lungo possibile. Su Nintendo Switch 2 sarà possibile giocare anche ai titoli per Nintendo Switch. Stiamo ancora sviluppando software per Nintendo Switch e, dato che sono già stati pubblicati moltissimi titoli, credo che ci saranno persone che proveranno per la prima volta su Nintendo Switch 2 dei giochi per Nintendo Switch a cui non avevano mai giocato."

"Infatti, se pensiamo a Nintendo Switch, chi era in prima elementare al momento del lancio ora è già alle scuole medie. Questo significa che più a lungo una piattaforma rimane attiva, maggiori sono le opportunità che i giocatori hanno di avvicinarsi ai suoi titoli. Anche per quanto riguarda i titoli per Nintendo Switch 2, ci impegneremo a sviluppare ogni singolo gioco con cura, in modo che possa essere apprezzato dal maggior numero di persone possibile."

Attualmente Nintendo Switch 2 pare aver già venduto più di 5 milioni di unità. Un vero e proprio record visto che è sul mercato da meno di un mese.