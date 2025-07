Nintendo Switch 2 ha venduto 5 milioni di unità in tre settimane? Facciamo chiarezza sugli incredibili numeri

Un risultato davvero impressionante per la macchina in questione, che però non va probabilmente inteso alla lettera, almeno per il momento: si tratterebbe infatti di una sorta di previsione di vendita da parte di Nintendo, che indica comunque una visione decisamente positiva per questo avvio.

I numeri in questione possono essere visti a questo indirizzo , controllando sui risultati trimestrali della compagnia: la quantità totale di console vendute a giugno 2025 includerebbe 1 milione di console Nintendo Switch e ben 5 milioni di Nintendo Switch 2, con tale quota che sarebbe stata raggiunta nel giro di tre settimane, considerando che la nuova console è uscita il 5 giugno in tutto il mondo.

Previsioni, ma comunque indicative dell'andamento

I più attenti hanno infatti notato che questi dati sono presenti già da una settimana all'interno del sito Nintendo, nella sezione "IR Information", come riferito anche da vari utenti sul forum ResetEra, dove la questione si sta discutendo proprio in queste ore.

Il grafico con i presunti dati di vendita (o più probabilmente previsioni)

Data la tempistica, ovviamente non possono riferirsi ad effettivi dati di vendita o distribuzione e devono dunque essere delle previsioni da parte di Nintendo. Si tratta comunque di informazioni indicative del probabile andamento di Nintendo Switch 2, dunque possono essere prese in considerazione.

D'altra parte, se Nintendo Switch 2 è già riuscita a piazzare 3,5 milioni di unità in soli quattro giorni, è assai probabile che abbia raggiunto la cifra prevista di 5 milioni in tre settimane scarse, continuando a confermarsi una console da record, dopo quelli stabiliti al lancio in USA e in Giappone.

A questo punto attendiamo le informazioni ufficiali che dovrebbero arrivare al termine del nuovo trimestre fiscale di Nintendo, che si è concluso alla fine di giugno ma i cui dati verranno svelati solo più avanti nel prossimo periodo.

Interessante anche riportare la ripartizione indicata per singoli mercati, ovvero 1.47 milioni in Giappone, 1.80 milioni in America, 1,18 milioni in Europa, 550.000 presso "altri mercati", a indicare comunque un notevole andamento della console in patria, anche nelle previsioni della compagnia.