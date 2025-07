L’IA di Gemini arriva nelle scuole con strumenti dedicati a studenti e insegnanti

Google ha presentato Gemini for Education , in grado di fornire l'accesso a vari strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Si tratta di una novità pensata per gli studenti e gli insegnanti , quindi per le scuole. Secondo Google, queste nuove funzioni possono contribuire a creare esperienze di apprendimento più coinvolgenti e, soprattutto, personalizzate, ovviamente se abbinate all'insegnamento guidato dall'uomo. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

L’intelligenza artificiale in classe

Google aveva già annunciato di voler portare Gemini nelle classi. Ebbene, la suite Gemini AI è disponibile gratuitamente per gli account Google Workspace for Education. Sono disponibili oltre 30 nuove funzioni per garantire un apprendimento personalizzato in base alle varie esigenze, permettendo di generare piani di lezione, creare contenuti personalizzati per gli studenti e molto altro ancora. Inoltre, nei prossimi mesi Google permetterà agli insegnanti di creare guide di studio interattive attraverso AI Notebook LM.

Gli strumenti IA per le scuole

L'insegnante potrà anche addestrare l'IA in modo specifico, affinché possa a tutti gli effetti aiutare lo studente, magari spiegando meglio un argomento troppo complesso o rispondendo a qualche domanda, senza il timore di dare risposte fuorvianti o poco affidabili. Questi assistenti "esperti" si chiamano Gemme e sono delle versioni personalizzate create dall'insegnante.

Gemini for Education è pensato per insegnanti e studenti

Molto importante anche il fattore legato alla sicurezza. Google dichiara di aver consultato diversi esperti di sicurezza e sviluppo dei bambini e ha aggiunto un'ulteriore protezione dei dati per tutti gli utenti, specificando che l'azienda non utilizzerà i dati delle chat per addestrare l'IA.