Non sopportate Claptrap? Borderlands 4 ha un'opzione specifica che fa al caso vostro

Claptrap è senza dubbio la mascotte della serie Borderlands. Noto per il suo umorismo sopra le righe, la parlantina instancabile e una personalità lunatica, questo robottino ha accompagnato i giocatori lungo tutti i capitoli della serie.

A quanto pare, però, queste sue caratteristiche lo hanno reso anche insopportabile per molti utenti. Se siete tra loro, niente paura: gli sviluppatori di Gearbox Software hanno pensato a una soluzione fatta apposta per voi in Borderlands 4.