I giochi in uscita a luglio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Donkey Kong Bananza si prepara a stravolgere i possessori di Nintendo Switch 2 a luglio, con una nuova avventura dedicata al celebre gorilla che punta a introdurre tante entusiasmanti novità. Le uscite del mese includono però anche tanti altri giochi di spessore, a cominciare dall'intrigante soulslike Wuchang: Fallen Feathers. Assisteremo al debutto del free-to-play robotico Mecha BREAK, al lancio della versione console di Ready or Not e dello sparatutto a base di zombie Killing Floor 3, mentre partirà l'accesso anticipato di produzioni attese come Grounded 2 e il coloratissimo rhythm game Ratatan. Non mancheranno i giochi su licenza, rappresentati da Edens Zero e Hunter x Hunter Nen x Impact. Infine avremo diversi ritorni clamorosi con le remaster Patapon 1 + 2 Replay, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, la Enhanced Edition di Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2, la 25th Anniversary Remaster di System Shock 2 e l'interessante Ninja Gaiden: Ragebound, che ci metterà nuovamente nei panni dell'imbattibile ninja Joe Musashi.

Mecha BREAK In uscita su PC e Xbox Series X|S il 1 luglio Mecha BREAK è uno spettacolare sparatutto competitivo in cui potremo metterci alla guida di potenti mech da battaglia e dar vita a frenetici scontri tre-contro-tre o sei-contro-sei, oppure cimentarci con entusiasmanti battaglie PvPvE su vasta scala all'interno di ambientazioni dinamiche, che riflettono la drammatica realtà di un mondo quasi interamente sommerso dalle acque. Una sequenza di combattimento di Mecha BREAK Le lotte disperate per il controllo dei pochi territori rimasti ci vedranno effettuare scatti veloci e utilizzare fucili d'assalto o di precisione, raggi di energia e missili, oppure ricorrere al corpo a corpo brandendo spade laser e devastanti alabarde, nell'ambito di un gameplay che punta a consegnarci un repertorio di mosse tale da garantire un certo spessore e una grande varietà. Oltre alla solidità delle meccaniche, anche la realizzazione tecnica e lo stile grafico del titolo sviluppato da Amazing Seasun si fanno notare per le interessanti soluzioni impiegate, aggiungendo un ulteriore elemento d'interesse insieme al divertimento garantito in particolare da alcune modalità di gioco, come abbiamo spiegato nel nostro provato di Mecha Break. Due robot si confrontano in Mecha BREAK È dunque un peccato che la natura free-to-play si trascini dietro un sistema di progressione così lento e problematico, che implica un grinding piuttosto spinto e il completamento di missioni giornaliere e settimanali al fine di ottenere l'agognato sviluppo del proprio personaggio; a meno che, naturalmente, non si voglia investire nelle microtransazioni.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster In uscita su PS5, Xbox Series X|S, PS4, XOne e NSW il 10 luglio Dopo l'uscita su PC di qualche giorno fa System Shock 2: 25th Anniversary Remaster approderà anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il prossimo 10 luglio, portando dunque su console la solidissima rivisitazione firmata Nightdive Studios dello straordinario classico sviluppato nel 1999 da Irrational Games e Looking Glass Studios. Due nemici da abbattere in System Shock 2: 25th Anniversary Remaster Ambientato nel 2114, il gioco ci mette nei panni di un soldato risvegliatosi a bordo di un'astronave infestata da mutanti e robot impazziti, controllati dalla malvagia intelligenza artificiale SHODAN, che cerca di sterminare l'umanità. La storia si sviluppa esplorando lo scenario, raccogliendo informazioni e affrontando nemici terrificanti, con un impianto narrativo che integra dialoghi, documenti e sequenze ambientali per raccontare eventi tragici e misteriosi. Con la possibilità di scegliere fra tre classi differenti (Marine, Navy Sailor, Agente OSA), ognuna dotata di capacità peculiari che vanno a influenzare profondamente il gameplay e consentono approcci differenti all'azione, dalla forza bruta all'hacking o ai poteri psionici, il gioco vanta un sistema di progressione basato su moduli cibernetici e un grado di sfida tutt'altro che banale. Un altro incontro poco piacevole in System Shock 2: 25th Anniversary Remaster Come avrete letto nella nostra recensione di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, la riedizione migliora texture, modelli, animazioni e interfaccia, mantenendo però intatto lo spirito originale e la sua atmosfera cupa e tesa. Sono tuttavia presenti anche opzioni come il supporto al widescreen e una ricca sezione di extra caratterizzata dalla presenza di documenti, bozzetti e materiali storici.

Patapon 1 + 2 Replay In uscita su PC, PS5 e NSW l'11 luglio A qualche anno di distanza dall'uscita delle edizioni rimasterizzate per PS4, Patapon 1 + 2 Replay rilancia i primi due episodi della celebre serie rhythm nata originariamente su PSP, facendoli approdare su PC, PS5 e Nintendo Switch forti di una grafica sostanzialmente migliorata e di diverse funzionalità inedite, pensate per rendere l'esperienza ancora più accessibile. I buffi personaggi di Patapon 1 + 2 Replay Nel mondo di Patapon ci troveremo ad assumere il ruolo di una divinità che, come una sorta di pifferaio magico, guida un manipolo di piccole creature verso una terra promessa in cui saranno finalmente al sicuro. Il viaggio che ci attende, tuttavia, non sarà affatto semplice: lungo il percorso troveremo ad attenderci numerose insidie, e per superarle dovremo avere i riflessi pronti. A regolare il gameplay dei due episodi di Patapon c'è infatti un meccanismo rhythm che sfrutta quattro differenti tamburi, assegnati ad altrettanti tasti del controller, da azionare rigorosamente a ritmo di musica per poter ordinare alle creature di attaccare, difendersi, avanzare o ritirarsi, a seconda di ciò che richiede la situazione e alle classi di appartenenza dei personaggi. La vivacità di Patapon 1 + 2 Replay Queste ultime consentono ai Patapon di svolgere il ruolo di condottieri, assorbire gli attacchi sferrati dai nemici, colpire dalla distanza e altro ancora, sulla base di un sistema che include oltre quattrocento strumenti diversi fra armi ed equipaggiamenti, e che garantisce dunque una grande varietà sul piano della strategia e della personalizzazione.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NSW2 l'11 luglio Nonostante il successo della riedizione dei primi due episodi, c'è voluto un bel po' prima di assistere all'annuncio di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, la nuova raccolta rimasterizzata che punta a completare la collezione dedicata al celebre arcade sportivo prodotto da Activision, consegnandoci appunto una versione migliorata e arricchita del terzo e del quarto episodio della serie. Una delle tante acrobazie di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Anche stavolta il cuore dell'esperienza è rappresentato dalla rivisitazione in 4K degli scenari originali di Tony Hawk's Pro Skater 3 e Tony Hawk's Pro Skater 4, che ci condurranno in giro per il mondo, da Los Angeles a Tokyo, per metterci alle prese con park caratterizzati dalla presenza di sfide sempre più complesse ed entusiasmanti, il tutto nella gloria dei 60 frame al secondo. Pur al netto di alcune modifiche che hanno lasciato perplessi i fan, il pacchetto introduce diverse novità di grande rilevanza; a partire dal multiplayer online cross-platform, che consentirà a un massimo di otto giocatori di sfidarsi a prescindere dal sistema posseduto, per arrivare ai trick inediti, alle ambientazioni aggiuntive e alla colonna sonora arricchita. Un trick al volo in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Oltre alle tante new entry, i nostalgici della serie ritroveranno le modalità classiche e i potenti editor che permettono di creare nuovi skater e nuovi park, assegnando a questi ultimi degli obiettivi personalizzati e condividendo le proprie opere online con la community per un divertimento virtualmente infinito.

Ready or Not In uscita su PS5 e Xbox Series X|S il 15 luglio Forte del grande successo riscosso su PC, Ready or Not debutta a luglio anche su PS5 e Xbox Series X|S, portandosi dietro lo spessore e le sfaccettature di uno sparatutto tattico che è riuscito a distinguersi all'interno di un filone da sempre estremamente inflazionato, andando a ereditare gli elementi che caratterizzavano la serie SWAT ma rinnovandone la formula in maniera efficace. Le nostre truppe in azione in Ready or Not Il nostro compito è quello di gestire una squadra di assaltatori che viene chiamata per intervenire durante le situazioni più complesse e delicate, quando ci sono degli ostaggi da salvare, sospetti armati da fermare o minacce da neutralizzare rapidamente. La differenza con altri titoli simili sta nelle avanzate routine comportamentali degli avversari, che non mancheranno di sorprenderci con scelte imprevedibili, costringendoci a prendere decisioni difficili. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di Ready or Not, il risultato finale è un prodotto davvero solido, coinvolgente e impegnativo, ricco di soluzioni brillanti e di una gestione tattica che riesce a creare un senso di tensione costante, sebbene non privo di risvolti capaci di innescare momenti di inevitabile frustrazione. La visuale in prima persona di Ready or Not Caratterizzato dalla presenza di numerosi scenari e della nuova modalità single player, Commander, ricca di missioni da sbloccare e di un corposo sistema di progressione, lo sparatutto di Void Interactive è stato migliorato, rifinito, bilanciato e arricchito, prima nel corso di un lungo periodo in accesso anticipato e poi nella versione completa per PC, e si presenterà dunque all'appuntamento con PlayStation e Xbox nelle condizioni migliori possibili.

Edens Zero In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 15 luglio Edens Zero porta l'opera di Hiro Mashima su PC e console, con un action RPG che promette di tradurre in maniera fedele le storie e i personaggi che hanno determinato il successo del manga e dell'anime, aggiungendo però al pacchetto delle missioni con dialoghi inediti, scritti dallo stesso Mashima, e uno scenario completamente nuovo, tutto da scoprire. I protagonisti di Edens Zero Nei panni di Shiki Granbell, un ragazzo allevato dagli automi di un pianeta remoto, che un giorno decide di partire insieme alla vlogger Rebecca Bluegarden per scoprire l'universo, ci troveremo ad avere a che fare con un ricco cast di comprimari e con missioni man mano più difficili, che a un certo punto della campagna ci consentiranno di visitare Blue Garden, il mondo degli avventurieri che racchiude una grande quantità di attività extra. Fra queste non mancheranno i combattimenti, che in Edens Zero ci vedranno affrontare numerosi avversari sfruttando un repertorio di mosse composto da combo devastanti, scarti rapidissimi e spettacolari manovre speciali legate alla misteriosa energia del Gravity Ether Gear, che consente a Shiki di manipolare la gravità che lo circonda. Uno dei combattimenti di Edens Zero Coloratissimo e vivace, con la sua grafica in cel shading, il nuovo gioco su licenza prodotto da Bandai Namco proverà a coinvolgere i numerosi fan della serie grazie a un gameplay immediato e divertente, arricchito peraltro dalla presenza delle tantissime personalizzazioni disponibili per i protagonisti dell'avventura.

Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 - Enhanced Edition In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 15 luglio Annunciato a sorpresa durante l'ultimo PC Gaming Show, Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 - Enhanced Edition riporta in vita il grande classico di Obsidian Entertainment con una remaster che promette qualcosa di più di una manciata di miglioramenti tecnici, andando anche a ottimizzare l'interfaccia, modificando il layout dei comandi per i controller e introducendo il supporto al crossplay. Uno scontro in Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 - Enhanced Edition Il pacchetto, che include nativamente non solo il gioco originale, ma anche tutte le sue espansioni, per un'esperienza particolarmente ricca e duratura, si basa sull'iconica edizione 3.5 di Dungeons & Dragons e può contare su di un sistema di progressione sfaccettato e ricco di spessore fra opzioni, classi, abilità e incantesimi da padroneggiare. La trama di Neverwinter Nights 2 ruota attorno a un oggetto tanto potente quanto misterioso, oggetto della furia del temibile Re delle Ombre. Incaricati di custodirlo, ci troveremo a dover difendere il mondo dall'invasione delle forze oscure e da una guerra che minaccia di portare morte e devastazione, compiendo scelte che andranno a influenzare il corso degli eventi. Alcuni dei personaggi di Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 - Enhanced Edition Curata da Aspyr, questa nuova edizione punta a presentarci i Forgotten Realms e il continente di Faerun in una maniera mai così suggestiva, andando non solo a potenziare risoluzione e frame rate ma anche a migliorare le texture, la gestione della telecamera e la reattività dei comandi per un'avventura ancora più coinvolgente.

Hunter x Hunter Nen x Impact In uscita su PC, PS5 e NSW il 16 luglio L'opera di Yoshihiro Togashi diventa un entusiasmante picchiaduro a incontri con Hunter x Hunter Nen x Impact, ultima fatica di Eighting, gli autori di Tatsunoko Vs. Capcom e Marvel Vs. Capcom 3: un team di sviluppo dotato di grande esperienza, che non a caso sembra aver realizzato una trasposizione davvero solida e interessante del celebre anime. Uno dei personaggi di Hunter x Hunter Nen x Impact La formula alla base del gioco è quella tradizionale a squadre, con frenetici scontri tre-contro-tre che portano sullo schermo attacchi combinati, sostituzioni istantanee, assist e combo aeree, il tutto condito da due barre dedicate: una per le spettacolari Aura Arts e una per la modalità Over Gear, che potenzia temporaneamente l'intera squadra. I controlli semplificati, arricchiti da combo automatiche a cui è possibile accedere tramite la pressione di un tasto un dorsale, rendono il titolo accessibile anche per i neofiti, pur mantenendo una profondità apprezzabile per i giocatori più esperti. Quest'ultima si fonda in particolare sullo stile di lotta assegnato a ognuno dei sedici personaggi disponibili al lancio. Uno dei combattimenti di Hunter x Hunter Nen x Impact Come vi abbiamo raccontato nel nostro provato di Hunter x Hunter Nen x Impact, il titolo di Eighting non vanta purtroppo una grafica paragonabile a quella dei tie-in più blasonati e questo aspetto può certamente trarre in inganno, ma pare proprio che sotto il cofano si nasconda un impianto solidissimo, pronto a sorprendere gli scettici.

Donkey Kong Bananza In uscita su NSW2 il 17 luglio Il piatto forte del mese è a base di banane, questo è poco ma sicuro! Donkey Kong Bananza si prepara a catapultare i possessori di Nintendo Switch 2 all'interno di un'avventura completamente nuova, dai tratti ambiziosi e con lo stile di un cartone animato: il palcoscenico perfetto per accendere nuovamente i riflettori sul celebre, simpatico e folle gorilla creato da Shigeru Miyamoto. Quando la suggestiva Lingottisola viene invasa dalle forze della Void Company, una corporazione corrotta guidata da Kong malvagi, Donkey Kong e una giovanissima Pauline, che si ritrova trasformata in una roccia parlante, intraprendono un viaggio verso il centro della Terra, dove potranno esprimere un desiderio e vederlo realizzarsi: tante banane per lui, una ritrovata umanità in superficie per lei. Se avete letto il nostro provato di Donkey Kong Bananza, saprete già che la nuova esclusiva Nintendo punta forte sull'esplorazione e la distruzione, consentendoci di spaccare qualsiasi cosa e di ottenere in cambio le preziose Gemme di Banandium, grazie a cui potremo sbloccare nuove aree della mappa e una montagna di buffi collezionabili e oggetti estetici. Una frenetica sequenza di Donkey Kong Bananza L'impianto messo a punto dagli sviluppatori viene arricchito dalle immancabili trasformazioni, che donano varietà al gameplay in combinazione con il design dei diversi scenari che avremo modo di visitare durante la campagna, cimentandoci anche una modalità multiplayer in locale e con alcuni simpatici minigiochi che sfruttano i sensori di movimento dei Joy-Con 2.

Wuchang: Fallen Feathers In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 24 luglio Dopo il fenomenale Black Myth: Wukong, arriva dalla Cina un nuovo, ambizioso progetto che stavolta abbraccia in maniera convinta il sottogenere dei soulslike allo scopo di consegnarci un'esperienza di grande impatto. Stiamo parlando naturalmente di Wuchang: Fallen Feathers, il titolo d'esordio di Lenzee Games, uno studio determinato a celebrare la cultura e la storia dell'antica regione di Shu. La protagonista di Wuchang: Fallen Feathers si prepara a combattere Protagonista dell'avventura è Bai Wuchang, versione romanzata di un personaggio realmente presente nel folklore cinese: una piratessa che ha perso i ricordi ed è stata colpita da una misteriosa maledizione, il Feathering, che avvolge progressivamente il corpo delle persone afflitte in un manto di piume ma al contempo dona loro dei poteri straordinari. Proprio grazie a queste abilità, la donna dovrà cercare di sopravvivere alle micidiali sfide di uno scenario composto da mappe interconnesse, che potremo esplorare liberamente, ma prestando sempre attenzione alla presenza di nemici pronti ad assaltarci, dando vita a furiosi duelli in cui verremo costretti a dar fondo a tutte le nostre risorse e sfruttare anche la magia per ottenere la vittoria. Uno dei suggestivi scenari di Wuchang: Fallen Feathers Mosso dal potente Unreal Engine 5 ma caratterizzato da soluzioni tecniche meno sofisticate del previsto, il soulslike di Lenzee Games può tuttavia contare su di un comparto artistico davvero affascinante e su di una serie di effetti visivi di grande impatto, capaci di valorizzare l'azione sullo schermo: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro provato di Wuchang: Fallen Feathers.

Killing Floor 3 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 24 luglio Lo sparatutto a base di zombie di Tripwire Interactive torna finalmente con un nuovo capitolo, nel tentativo di arricchire e migliorare la formula che così tanto successo è riuscita a riscuotere finora. Killing Floor 3 ci conduce nel futuro del 2091 per mostrarci in che maniera l'umanità è sopravvissuta all'invasione dei feroci mutanti chiamati Zed, ma lo spettacolo che si para davanti ai nostri occhi è tutt'altro che piacevole. Attacchi elettrici contro i Zed di Killing Floor 3 Le orde mostruose hanno infatti preso d'assalto ogni città, spingendo l'umanità sull'orlo dell'estinzione e mettendo nelle mani degli agenti Nightfall le ultime speranze di rovesciare la situazione, in un disperato tentativo di contrastare l'avanzata dei nemici nell'ambito di spedizioni volte a ripulire scenari sempre più ampi dalla loro presenza infestante. Dopo aver scelto la nostra classe fra le sei disponibili, ognuna caratterizzata da armi e abilità differenti, dovremo entrare a far parte di squadre composte da un massimo di sei giocatori e lanciarci all'interno di missioni suddivise in round, con la possibilità di ottenere nuovo equipaggiamento e potenziamenti durante le pause per meglio affrontare gli Zed più grossi e pericolosi. Ancora nemici da abbattere in Killing Floor 3 Come abbiamo scritto nel nostro provato di Killing Floor 3, gli sviluppatori hanno lavorato sui numeri di un'esperienza che ora include tanti nuovi nemici, una verticalità inedita, gadget tremendamente efficaci durante le fasi più intense degli scontri e un sistema di progressione che include ben trenta livelli e tre differenti percorsi di abilità per ogni specialista.

Ratatan In accesso anticipato su PC dal 25 luglio Sequel spirituale dell'iconico rhythm game Patapon, Ratatan fa il proprio debutto su PC a luglio, nell'ambito di un accesso anticipato che punta a far crescere il progetto anche e soprattutto grazie al feedback degli utenti, accompagnandolo verso un'edizione completa che successivamente approderà anche su console. L'evocativa grafica di Ratatan La formula parte dall'impianto che già conosciamo, con un esercito di piccoli guerrieri che avremo il compito di guidare lungo percorsi sempre più insidiosi, fornendo loro istruzioni attraverso input musicali che richiedono naturalmente ritmo e precisione per poter essere lanciati. Il gameplay vede però la presenza di classi differenti, un sistema di controllo rivisitato e tante sfaccettature inedite. Gli autori dell'originale Patapon hanno insomma cercato di confezionare una vera e propria evoluzione di quella idea e di quella struttura, con ancora più colori e vivacità, concedendoci maggiore libertà di movimento e un approccio moderno votato all'accessibilità, ma senza perdere il grado di sfida che caratterizzava la serie su PSP. Una fase di gioco di Ratatan Se avete letto il nostro speciale su Ratatan, saprete che ci troviamo di fronte a un progetto indubbiamente ricco di potenziale e siamo curiosi di scoprire fin dove il team di sviluppo riuscirà a spingersi, sfruttando anche il supporto della campagna di crowdfunding ancora attiva su Kickstarter.

Grounded 2 In accesso anticipato su PC e Xbox Series X|S dal 29 luglio Partito un po' in sordina, nella forma di un "piccolo progetto", l'originale Grounded si è rivelato un successo sorprendente e Grounded 2 punta a fare ancora meglio, ribadendo i medesimi presupposti e mettendoci dunque al comando di una squadra di giovani personaggi che si ritrovano miniaturizzati, alle prese con i pericoli di uno scenario improvvisamente divenuto enorme. Le lotte con gli insetti tornano in Grounded 2 Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno dovuto realizzare un sequel in quanto era diventato complicato aggiungere ulteriori contenuti al primo episodio, e così a luglio partirà un nuovo accesso anticipato in cui assisteremo alla crescita di un'avventura che appare rinnovata anche sul piano tecnologico, grazie al passaggio all'Unreal Engine 5. Formiche e altri insetti da cavalcare sono soltanto una delle novità promesse da Grounded 2, che punterà in maniera ancora più convinta sulle meccaniche cooperative al fine di consegnarci un'esperienza più profonda, sfaccettata, varia e coinvolgente, strapiena di cose da fare e da vedere all'interno di un'ambientazione completamente nuova. Una grossa minaccia in Grounded 2 Non mancherà ovviamente una storia alla base della campagna di questo nuovo episodio, incentrata stavolta su di una presenza misteriosa che osserverà i nostri movimenti e i nostri progressi, fino a rivelarsi per l'inevitabile confronto: vi farete trovare pronti?

Ninja Gaiden: Ragebound In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 31 luglio The Game Kitchen e DotEmu rendono omaggio al grande classico di Koei Tecmo con Ninja Gaiden: Ragebound, un action platform bidimensionale i cui eventi si svolgono parallelamente a quelli dell'originale Ninja Gaiden ma seguono le gesta di Kenji Mozu, un allievo di Ryu Hayabusa che si trova a dover difendere il suo villaggio dall'improvviso attacco di orde demoniache. L'azione 2D di Ninja Gaiden: Ragebound In un entusiasmante mix di fedeltà e soluzioni inedite, Ragebound introduce spettacolari manovre inedite nell'ambito di un gameplay che non mancherà di conquistare i nostalgici e in cui avremo la possibilità di controllare anche un secondo personaggio, Kumori: una ninja esperta di attacchi dalla distanza, dotata della capacità di teleportarsi nel punto di impatto dei suoi coltelli da lancio. Il sistema di combattimento ruota attorno a un meccanismo di Hypercharge, che si carica sconfiggendo determinati avversari e permette di eseguire un colpo devastante. In alternativa si può sacrificare salute per attivarlo, in un interessante bilanciamento tra rischio e ricompensa che aumenta lo spessore dell'esperienza, unitamente ad alcuni enigmi ambientali. Uno degli scenari di Ninja Gaiden: Ragebound Abbiamo provato Ninja Gaiden: Ragebound alcuni giorni fa e ci siamo trovati di fronte a un'esperienza visivamente piacevolissima grazie a una pixel art curata e ispirata, nonché a un comparto sonoro che riprende lo stile retrò dell'epoca NES ma introducendo arrangiamenti moderni, capaci di creare atmosfere inaspettate e suggestive.