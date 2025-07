Little Nightmares 3 presenta Carnevale, uno degli scenari del gioco

Con un post pubblicato su Xbox Wire, la producer Coralie Feniello ha presentato Carnevale, uno degli scenari di Little Nightmares 3 che avremo modo di esplorare nei panni di Low e Alone, i due bambini protagonisti del nuovo capitolo della serie.

Durante il loro impervio viaggio, votato a trovare un modo per fuggire da Nowhere, Low e Alone si troveranno appunto a visitare Carnevale, un'ambientazione inedita che potremmo descrivere come "un parco giochi dell'orrore": un lugubre luna park bagnato dalla pioggia e abitato da entità sinistre.

Le attrazioni del Carnevale sono gestite da marionette a grandezza di bambino chiamate Puppets, automi inquietanti privi di fili visibili o padroni evidenti. Nonostante il loro aspetto giocoso, queste creature sono tutto fuorché amichevoli.

"Non provate a fare amicizia con queste marionette: sono interessate solo ad accudire il Gregge, e strapperanno volentieri i vostri biglietti se vi avvicinate troppo", ha spiegato la producer, mettendoci in guardia dall'ennesima minaccia.