Samsung Galaxy A17: certificazione svela i dettagli sulla batteria dell'entry-level con stabilizzatore ottico

Dopo il debutto del Galaxy A16 5G lo scorso ottobre, le prime anticipazioni relative al suo successore, il Samsung Galaxy A17 5G , iniziano a delinearsi. Segnali provenienti da fonti autorevoli suggeriscono che il gigante tecnologico stia lavorando intensamente allo sviluppo di questo modello, la cui uscita, sebbene non imminente, è attesa con interesse. L'obiettivo della casa coreana, stavolta, sembra infatti quello di integrare funzionalità finora appannaggio di modelli di fascia superiore, rendendole disponibili a una platea più ampia. Le nuove informazioni sulla batteria, tuttavia, non fanno pensare a un upgrade in questo ambito.

La batteria del Samsung Galaxy A17

Le prime informazioni concrete sul Samsung Galaxy A17 5G provengono dal sito di certificazione SGS Fimko, un passaggio obbligato per i dispositivi destinati alla commercializzazione in specifici mercati, come quello finlandese. La comparsa del dispositivo su questa piattaforma non solo conferma la sua esistenza, ma fornisce anche dettagli rilevanti sulle sue configurazioni. Sono stati infatti individuati diversi numeri di modello, ciascuno associato a mercati specifici: SM-A176B/DS e SM-A176B per il mercato globale, SM-A176U e SM-A176U1 per gli Stati Uniti, e SM-A176N per la Corea. Questi codici sono prassi consolidata nel settore e indicano le varie declinazioni del prodotto, talvolta ottimizzate per operatori telefonici o regioni specifiche.

La certificazione SGS Fimko di Samsung Galaxy A17 (fonte: 91mobiles)

Uno degli aspetti più attesi e ora parzialmente rivelati dalla certificazione SGS Fimko riguarda l'autonomia e le capacità di ricarica del Galaxy A17 5G. Lo smartphone sarà equipaggiato con una batteria dalla capacità nominale di 4.860 mAh, che, seguendo una prassi consolidata nell'industria, verrà probabilmente commercializzata come un'unità da 5.000 mAh per semplificare la comunicazione al pubblico. Per quanto riguarda la ricarica, i dati indicano una potenza di 9V 2.77A, che si traduce in circa 25W. Queste specifiche riflettono quelle già presenti nel predecessore, il Galaxy A16 5G, che vanta anch'esso una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W.

Ciò suggerisce che, sul fronte dell'autonomia e della velocità di ricarica, gli utenti non dovrebbero aspettarsi differenze sostanziali rispetto al modello precedente. La costanza in questo ambito è spesso apprezzata, ma con le nuove feature IA il nuovo modello potrebbe finire per avere meno autonomia del predecessore. La fotocamera principale del Galaxy A17 5G dovrebbe invece essere un netto passo avanti: dovrebbe infatti integrare la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), una funzione di solito presente su dispositivi di fascia superiore (e infatti non c'era sulla camera dell'A16). L'OIS permette di ottenere immagini più nitide e filmati più stabili, migliorando sensibilmente la qualità complessiva del materiale multimediale prodotto.

