Aggiornamenti per sei anni presto anche su smartphone Android di fascia bassa: arriva Samsung Galaxy A16 5G!

È questo infatti il nome del nuovo smartphone di fascia economica della casa coreana, che promette un supporto software eccezionale: ben sei anni di aggiornamenti Android garantiti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come si presenta, quando arriverà e, soprattutto, quanto costa.

Samsung punta sempre di più sulla longevità dei suoi smartphone. Ma se con i dispositivi di fascia alta gli aggiornamenti un po' te li aspetti, lo stesso non si può dire dei telefoni venduti a prezzo budget. La situazione però potrebbe presto cambiare, almeno sul fronte Android, a partire dal nuovo Samsung Galaxy A16 5G .

Tutto quello che sappiamo sul Samsung Galaxy A16 5G

Il Samsung Galaxy A16 5G fa parlare di sé soprattutto per il suo supporto a lungo termine, una caratteristica che viene di solito riservata ai modelli di fascia alta: è il caso, per esempio, dei 7 anni di update garantiti per S24 Ultra. È però interessante andare a vedere anche quali saranno le specifiche di questo nuovo modello.

Spessore e colori del nuovo Samsung GAlaxy A16 5G

Il Galaxy A16 5G è apparso sui siti Samsung di alcuni paesi europei, tra cui Francia, Germania e Paesi Bassi, con specifiche tecniche che includono un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90Hz, un processore Exynos 1330, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP; la fotocamera frontale è invece da 13 MP. Completano la dotazione una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W e la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e acqua.

Le fotocamere del nuovo Samsung GAlaxy A16 5G

Il prezzo di listino è di 249 euro, mentre la data di uscita non è ancora ufficiale: considerando però la fine del supporto agli aggiornamenti al 31 ottobre 2030, è plausibile che l'A16 5G arrivi entro la fine del mese.

Voi che cosa ne pensate di questo nuovo smartphone e della politica di aggiornamenti di Samsung, che da qualche tempo promette anche 7 anni di aggiornamenti per i suoi Smart TV per contrastare i produttori cinesi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.