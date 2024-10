Il futuro di Halo, da 343 Industries a Halo Studios

Era il 1 ottobre del 2007 quando Microsoft e Bungie annunciarono al mondo il raggiungimento di un accordo di separazione consensuale, sette anni dopo l'istante di quell'acquisizione che contribuì in maniera determinante a tracciare il destino fra le stelle di Xbox 360. L'accordo siglato fra le parti prevedeva che la casa di Bellevue continuasse ad occuparsi ancora per qualche tempo del franchise di Halo, il protagonista assoluto dell'antico matrimonio i cui diritti di pubblicazione sarebbero rimasti saldamente stretti nelle mani del colosso di Redmond, intenzionato continuare a far brillare il suo gioiello della corona.

Fin dal momento della separazione, mentre Bungie si stava occupando di produrre Halo 3: ODST e Halo: Reach, la general manager di Xbox Bonnie Ross non aveva mai cessato di esplorare diverse possibilità per espandere un franchise che sarebbe stato impossibile abbandonare alla deriva: fra il 2000 e il 2014 l'universo fiorito attorno al Master Chief aveva infatti prodotto oltre $4.6 miliardi di ricavi, finendo per essere considerato dallo stesso CEO di Microsoft Satya Nadella come una sorta di indice capace di incapsulare il successo del marchio Xbox. Per intenderci, erano gli anni della pubblicazione del romanzo The Fall of Reach, il periodo in cui era in discussione la produzione di un film dedicato alla saga e diretto nientemeno che da Peter Jackson, nonché la scrittura di una serie per Showtime scaturita dalla leggendaria penna di Steven Spielberg.

Finisce l'era di 343 Industries e dello Slipstream Engine: il futuro è degli Halo Studios e dell'Unreal Engine 5

Qualche anno più tardi alcune testate avrebbero titolato "Can the woman behind Halo save Xbox", calcando ulterormente la mano sul rapporto simbiotico percepito dal pubblico di massa fra l'epopea di sparatutto sci-fi e la stessa sopravvivenza della console da salotto. Ben conscia dell'importanza del marchio, Ross aveva scartato l'ipotesi di affidarsi a studi di sviluppo esterni per garantire il proseguo del franchise, scegliendo invece di rischiare tutto presentando un pitch all'allora capo dei Microsoft Game Studios Shane Kim: fu così che nacque ufficialmente 343 Industries, un nuovo studio interno che s'imbarcò in un difficilissimo passaggio di testimone, lavorando a stretto contatto con i partenti di Bungie per assimilare l'immensa bibbia di contenuti partoriti negli anni dagli artisti di Bellevue.

In seguito emerse che Bungie si era offerta di continuare a collaborare con Microsoft ponendo come condizione critica il mantenimento la proprietà della nuova IP in sviluppo, ovvero Destiny, e la possibilità di pubblicarla su altre piattaforme, fattori che portarono alla chiusura delle trattative. Lo scisma definitivo ebbe luogo il 31 marzo del 2012, poco dopo la pubblicazione di Halo: Reach, e da quell'istante in avanti 343 Industries - che si era appena fatta le ossa su Halo: Combat Evolved Anniversary - assunse completo controllo creativo sul domani del brand. Ma oggi l'avventura di 343 Industries è giunta al tramonto: il futuro di Halo è tutto degli Halo Studios, di Project Foundry e dei diversi giochi in sviluppo sotto la supervisione di Pierre Hintze.