Microsoft: licenziamenti nei team di Halo e Starfield, Joe Staten lascia 343 Industries [aggiornata]

I circa 10.000 licenziamenti annunciati oggi in via ufficiale da Microsoft hanno colpito anche i team di sviluppo dietro progetti blasonati come Halo e Starfield: lo riferisce il giornalista Jason Schreier in un nuovo articolo pubblicato da Bloomberg.

Era noto che anche Xbox e Bethesda fossero coinvolte nel taglio dei dipendenti, ma Schreier ha raccolto testimonianze provenienti da persone che hanno lavorato appunto presso 343 Industries e Bethesda Game Studios, o che comunque conoscono la situazione.

Alcuni degli sviluppatori licenziati erano veterani che hanno contribuito alla crescita di Xbox per oltre dieci anni, e non è ancora chiaro quale sia il piano di Microsoft per mantenere la propria competitività in alcuni settori chiave come quelli dedicati allo studio dell'intelligenza artificiale.

Schreier non ha mancato di rimarcare come la casa di Redmond abbia provveduto a licenziare un numero così grande di dipendenti, pur investendo al contempo quasi 70 miliardi di dollari per l'acquisizione di Activision Blizzard, operazione attualmente al vaglio degli enti regolatori internazionali.

Aggiornamento

È emerso che la situazione ha colpito 343 Industries in maniera particolarmente grave, tanto che si parla di sessanta licenziamenti solo in questo team, quasi tutti fra gli sviluppatori del comparto single player di Halo Infinite.

In una mail allo studio, Pierre Hintze ha detto che l'azienda "ha preso la difficile decisione di ristrutturare alcuni elementi del nostro team, il che significa che determinati ruoli verranno eliminati".

Joe Staten, creative director che è entrato a far parte di 343 Industries nel 2020 per contribuire al completamento dello sviluppo di Halo Infinite, lascerà lo studio per rienttrare nella divisione publishing di Xbox.