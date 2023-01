The Last of Us, la serie: oltre 10 milioni di spettatori in due giorni negli USA

La serie televisiva di The Last of Us ha totalizzato oltre 10 milioni di spettatori nei primi due giorni negli USA: lo ha annunciato HBO su Twitter, confermando lo straordinario successo dello show con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Secondo miglior debutto per HBO dal 2010 dopo House of the Dragon, The Last of Us ha finora entusiasmato tanto la critica quanto il pubblico, in particolare per via della forte aderenza al materiale originale: un aspetto che tante riduzioni in precedenza hanno preso decisamente sotto gamba.

Nella nostra recensione di The Last of Us abbiamo parlato della qualità dell'interpretazione, dei tanti dettagli aggiuntivi rispetto al gioco e dello spessore narrativo della serie, pur al netto di alcune mancanze.

Il grande successo che The Last of Us sta riscuotendo speriamo sia d'insegnamento appunto agli showrunner che decidono in qualche modo di cambiare o addirittura di stravolgere quegli elementi che hanno determinato il seguito che un franchise ha saputo conquistare.