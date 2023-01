The Pale Beyond, trailer di lancio e data di uscita su Steam

The Pale Beyond ha un trailer di lancio e una data di uscita ufficiale: l'inquietante avventura fra i ghiacci sviluppata da Bellular Studios sarà disponibile su Steam a partire dal 24 febbraio.

Come forse ricorderete, lo scorso settembre abbiamo provato The Pale Beyond: il gioco è completamente in inglese, ma al di là di questo sembra possedere un impianto narrativo di spessore e un sistema di scelte e conseguenze davvero sfaccettato ed efficace nel produrre differenze.

"Le premesse di The Pale Beyond sono ottime e, all'interno del suo genere, può rappresentare qualcosa di significativo se riuscirà a mantenere il suo focus fino alla fine, senza perdersi per strada o finire per incanalarsi in forme troppo prevedibili", ha scritto il nostro Simone Tagliaferri.

"Vedere le scelte compiute produrre effetti dà un grosso senso di appagamento, anche se non sappiamo quanto il tutto influirà sul finale della storia. Comunque sia, gli appassionati di videogiochi incentrati sulla narrazione dovrebbe quantomeno provare la demo, perché ne vale la pena, in attesa della versione definitiva."

"Cinque anni fa, la Viscount e il suo equipaggio sono salpati attraverso lo stretto di Pale Passage alla ricerca del polo sud magnetico", recita la sinossi del gioco. "La nave e l'equipaggio sono scomparsi tra i ghiacci e nessuno lo ha mai più visti. La sua nave gemella, la Temperance, seguirà la stessa rotta, sperando di trovare risposte dove la Viscount ha fallito."