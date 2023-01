The Last of Us: Bruce Straley non è stato accreditato come autore, chiede la sindacalizzazione

Bruce Straley è uno degli autori riconosciuti del primo The Last of Us, compresa l'espansione Left Behind, ma il suo ruolo non è stato accreditato all'interno della serie TV omonima di HBO, dove appaiono solo Neil Druckmann e Craig Maizin. Per questo ha chiesto la sindacalizzazione dell'industria dei videogiochi, in modo che certi diritti vengano tutelati.

Straley ha toccato l'argomento in un'intervista concessa al Los Angeles Times, in cui ha suggerito che la sindacalizzazione sia l'unica soluzione per assicurare che gli autori vedano riconosciuti i loro contributi.

Straley: "è un argomento a favore della sindacalizzazione il fatto che qualcuno che ha fatto parte della creazione di quel mondo e di quei personaggi non riceva riconoscimenti o soldi per il lavoro che ha svolto. Forse abbiamo bisogno di sindacati nell'industria dei videogiochi così da proteggere gli autori."

Stando alla testata, sia HBO che Sony non hanno commentato le parole di Straley.

Straley lasciò Naughty Dog nel 2017, dopo diciotto anni passati nello studio. Diresse The Last of Us e Uncharted 4: Fine di un ladro insieme a Neil Druckmann, ma andò via perché "bruciato" dalle condizioni lavorati imposte dallo studio. LA Times ha definito il rapporto tra Straley, Sony e Naughty Dog come "teso".

Attualmente Straley è al lavoro su un nuovo gioco, il primo del suo studio appena fondato: Wildflower Interactive. Purtroppo non se ne sa nulla.