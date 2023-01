The Last of Us registra il secondo miglior debutto per HBO dal 2010 dopo House of the Dragon

Stando alle informazioni riportate da Deadline, la serie di The Last of Us ha totalizzato 4,7 milioni di spettatori unici la scorsa domenica, diventando di fatto il secondo miglior lancio per HBO dal 2010 a oggi.

Il primo posto spetta a House of the Dragon che al debutto ha totalizzato 9,7 milioni di spettatori, che ha superato Boardwalk Empire, a quota 4,81 milioni.

Per fare un paragone, The Last of Us ha registrato il doppio degli spettatori del lancio della seconda stagione di Euphoria (2,4 milioni), serie che di per sé ha una media di 19,5 milioni di spettatori ad episodio. Di conseguenza, possiamo aspettarci numeri persino superiori per lo show basato sull'IP di Naughty Dog.

HBO afferma che durante la domenica notte, ovvero quando è stato mandata in onda anche la puntata d'esordio di The Last of Us, si registrano solitamente tra il 20% e il 40% del numero di spettatori totali ad episodio.

Joel ed Ellie

Insomma, se ancora non si era capito, sembra proprio che la nuova serie HBO sia iniziata con il piede giusto. Vedremo se l'entusiasmo del pubblico rimarrà alto anche per tutto il resto della prima stagione. A tal proposito ecco un trailer che ci prepara alla messa onda dei prossimi episodi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la serie HBO di The Last of Us è disponibile in Italia in esclusiva per Sky Atlantic e NOW. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione senza spoiler.